القائم بأعمال السفارة السعودية يصل دمشق السبت

يصل إلى العاصمة السورية دمشق يوم السبت القائم بأعمال السفارة السعودية برفقة عدد من الدبلوماسيين السعوديين، لاستئناف عمل سفارة بلادهم لدى سوريا.



وذكرت صحيفة "الوطن" السورية شبه الرسمية اليوم الأربعاء، أن الدبلوماسي السعودي عبد الله الحريصي وبرفقة عدد من الدبلوماسيين يصل يوم السبت القادم إلى دمشق وسوف يباشر عمله بعد تقديم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية السورية، ويباشر عمله الدبلوماسي من أحد فنادق العاصمة بتقديم الخدمات القنصلية، كما سيشرف على عملية ترميم السفارة السعودية الكائنة في حي أبو رمانة والمغلقة منذ عام 2012".



وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة رفعت مستوى تمثيلها الدبلوماسية إلى مرتبة سفير يوم أمس، وقدم السفير الإماراتي الجديد حسن الشحي أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقر الوزارة يوم أمس الثلاثاء.



كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعادت افتتاح سفارتها في سوريا أواخر عام 2018، بعد إغلاق دام سبع سنوات، وكانت من أبرز الدول التي قدمت مساعدات إنسانية لسوريا بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد قبل عام.