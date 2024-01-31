الأمن اللبناني يبدأ التحضيرات لإطلاق قافلة عودة طوعية للرعايا السوريين

أعلن الأمن العام اللبناني، اليوم الأربعاء، بدء التحضيرات لإطلاق قافلة عودة طوعية للرعايا السوريين.

وقال مكتب شئون الإعلام في الأمن العام، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام": "ضمن إطار برنامج العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن بدء التحضيرات لإطلاق قافلة عودة طوعية في موعد يحدّد لاحقا".

وأضاف أن طلبات الرعايا السوريين الراغبين بالعودة طوعا إلى بلادهم تقبل لدى مراكز الأمن العام الإقليمية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من يوم غد الخميس.

ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.