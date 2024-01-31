مسئول إسرائيلي يبلغ واشنطن أنه لا بديل عن أونروا

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، بأن مسئولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي، أبلغ الإدارة الأمريكية أنه لا بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقطاع غزة في الوقت الحالي.



وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن اللواء غسان عليان منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، قال لمسئولين كبار في الإدارة الأمريكية إنه "في هذه المرحلة ليس هناك بديل لنشاط وكالة الأونروا بقطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.



وتأتي تصريحات عليان على النقيض من الموقف الإسرائيلي الرسمي الداعي إلى إنهاء عمل الوكالة الأممية بقطاع غزة، وفقا لوكالة الأناضول.



وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى لقائه في مكتبه بالقدس الغربية عددا من السفراء بالأمم المتحدة: "لقد حان الوقت لكي يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أن مهمة الأونروا يجب أن تنتهي".



وأضاف نتنياهو، وفق "إسرائيل هيوم": "يجب علينا إبدال الأونروا بوكالات المعونة الأخرى إذا أردنا حل مشكلة غزة كما نخطط للقيام بذلك، وهناك وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في العالم يجب أن تحل محل الأونروا".



ومنذ 26 يناير الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.



وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.