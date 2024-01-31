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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، في تقرير أولي اليوم الأربعاء، نمو الناتج الصناعي للبلاد في شهر ديسمبر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 1.8% شهريا.

كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي الشهر الماضي بنسبة 2.4% بعد تراجعه بنسبة 0.9% خلال نوفمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج الصناعي لليابان بنسبة 0.7%.

ومن الصناعات التي ساهمت في نمو الناتج الصناعي قطاعات الآلات والكيماويات ومعدات الإنتاج، في حين تراجع إنتاج قطاعات السيراميك وغيرها.

وفي الوقت نفسه، تتوقع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تراجع الناتج الصناعي لليابان الشهر الجاري بنسبة 6.2% ثم نموه بنسبة 2.2% خلال فبراير المقبل.

ويعود التراجع المتوقع خلال الشهر الحالي لانكماش إنتاج معدات النقل وإلكترونيات الاتصالات وآلات الإنتاج، في حين سيزيد الناتج الصناعي خلال الشهر المقبل بفضل قطاعات آلات الشركات والمكونات الإلكترونيات ومعدات الاتصالات.