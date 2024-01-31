صحة غزة: نفاد الطعام من مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن الأمور تزداد سوءا في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس.

وقال القدرة، في بيان له عبر تطبيق "تيليجرام"، إن الوضع الكارثي في مستشفيات خان يونس ينذر باستشهاد العديد من الجرحى والمرضى نتيجة الاستهداف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.

ولفت إلى نفاد الطعام من مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس.

وتابع: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس".

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة بحماية مستشفيات خان يونس وحماية المتواجدين فيها وتوفير الطعام والاحتياجات الطارئة.