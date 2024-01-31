مقتل وإصابة 9 عناصر من قسد في هجوم مسلح شرقي سوريا

قُتل عنصر وأصيب ثمانية أخرون من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هجوم مباغت لمسلحين محليين في ريف دير الزور الشرقي بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب 8 عناصر آخرون بجروح متفاوتة، في هجوم جديد نفذه مسلحون محليون، خلال الساعات الفائتة، على مقر لقسد بالقرب من مدرسة في بلدة حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أنه عقب الهجوم استنفرت قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة لملاحقة المهاجمين، لافتا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة أمس بين عناصر "قسد" ومسلحين محليين استهدفوا بقذيفتي "أر بي جي" مقرا لعناصر "قسد" على الجبل المطل على مدينة البصيرة شرقي دير الزور.