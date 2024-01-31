الشرطة الإسرائيلية تعتقل 18 متظاهرا حاولوا إغلاق معبر كرم أبو سالم

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 18 متظاهرا اليوم الأربعاء، الذين كانوا يحاولون إغلاق معبر "كرم أبو سالم"، أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة.

ومرت حوالي 137 شاحنة، على الرغم من محاولات لوقفها، واقتاد رجال الشرطة المتظاهرين لإجراء المزيد من الاستجواب معهم، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد منعت يوم الأحد الماضي متظاهرين، من بينهم أفراد أسر رهائن، محتجزين في غزة، من إغلاق معبر "كرم أبو سالم"، الحدودي مع غزة ومنع شاحنات المساعدات من دخول القطاع، بعد أن نجحوا في إغلاق الحدود لعدة أيام الأسبوع الماضي، مطالبين بعدم تسليم المساعدات إلى غزة، بينما يتم التعامل مع الرهائن بشكل غير إنساني، حسب الصحيفة الإسرائيلية.