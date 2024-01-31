ممثل الصين الأممي: إعاقة بعض الدول لوقف إطلاق النار في غزة مؤسف

قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن الكارثة الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة، ذاكرا أن «القطاع يشهد انتهاكات متكررة للقانون الدولي، وتعديًا على الضمير البشري وتهديدات فادحة للسلم والأمن».



وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، مساء الأربعاء، أنه «لا مجال أمام مجلس الأمن إلا باعتماد المزيد من الخطوات الحاسمة، وإبداء الحزم لإعلاء العدالة وإنقاذ الأرواح وتحقيق السلام».



وشدد على أهمية الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، معقبًا: «شاهدنا توافقًا في الأسرة الدولية حول التوصل إلى وقف إطلاق النار، ومن المؤسف إعاقة بعض الدول لذلك».



وذكر أن «استمرار القتال في غزة لن يؤدي إلا لمزيد الإصابات وزعزعة الاستقرار في المنطقة»، قائلًا إن «مجلس الأمن عليه اتخاذ خطوات حاسمة لحشد الجهود الدبلوماسية، من أجل الوصول لوقف إطلاق النار».



وأشار إلى أن «إسرائيل عليها أن تكف عن اعتداءاتها العشوائية في غزة، ومنع توسع دائرة الصراع»، قائلًا إن «كل الأطراف عليها ممارسة ضبط النفس والامتناع عن كل ما من شأنه مفاقمة الوضع».



ويعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.



وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.