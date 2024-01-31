محافظ أسوان يلتقي وفد صندوق التنمية الحضرية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد الصندوق التنمية الحضرية، والذي ضم كل من الدكتورة مروة أحمد مدير عام التعاون الدولي والمشاركة المجتمعية، والمهندسة سوزان نادر المدير التنفيذي لمتابعة المشروعات، وبحضور اللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والصندوق، وخاصة فيما يتعلق بمشروع "تخطيط العمل الحراري والتخفيف من آثار الجزر الحرارية بالتطبيق على مدينة أسوان"، والذي تم إطلاقه في أكتوبر الماضي، ويستهدف تنفيذه في إطار مشروع المدن المترابطة الممول من الحكومة الألمانية.

وقدم المحافظ شكره لصندوق التنمية الحضرية، برئاسة المهندس خالد صديق، على الدعم والتنسيق المتواصل، وهو ما تجسد في تنفيذ مشروع الصحابي، والتي تم تحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة آمنة وجاذبة للخدمات المختلفة، تواكباً مع ملحمة التطوير الشاملة التي شهدتها منطقة الطابية المجاورة، من خلال وضع اللمسات الجمالية وفقاً للهوية البصرية لتصبح واجهة حضارية مشرفة بوسط المدينة.

وأكد أهمية التعاون سوياً لتنمية وتطوير المدن للتكيف، ولتكون مدن صامدة ومرنة قادرة على الاستدامة والتعامل نظراً لحجم التحديات المناخية التي يواجهها العالم أجمع، وهو الذي يتكامل بتبادل الخبرات واستغلال الفرصة، من خلال ورشة العمل التي يتم تنظيمها على مدار يومين لجعل مدننا أفضل، وبالتالي تحقيق حياة أفضل للجميع.