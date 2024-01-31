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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024.

وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

سجل سعر حديد عز 55.280 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد السويس للصلب ليسجل 55.280 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 53250 جنيها.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 55.280 الف جنيه.

استقرأسعار طن حديد الجيوشي 58.5 ألف جنيه.

استقر سعر طن حديد المعادي عند 58.5 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:-

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 2130 جنيها.

استقرسعر طن أسمنت النصر ليسجل 2090 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2095 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المعلم ليسجل 2085 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2130 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2135 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2295 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 2125 جنيها.