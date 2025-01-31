استشهاد لبنانيين وإصابة 10 آخرين إثر غارة إسرائيلية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع شرق لبنان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، قوله: "شنت طائرات حربية لسلاح الجو، بناء على توجيهات استخباراتية من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع والتي شكلت تهديدا على الأراضي الإسرائيلية وعلى قوات جيش الدفاع".

وزعم أن "من بين الأهداف التي تم استهدافها موقع عسكري يضم بنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور على الحدود السورية-اللبنانية" يستخدمها حزب الله لتهريب الأسلحة، على حد وصفه.

وأضاف: "يعتبر إطلاق طائرة بدون طيار استطلاع التابعة لحزب الله، التي كانت في طريقها إلى المجال الجوي الإسرائيلي أمس الخميس، وتم اعتراضها من قبل سلاح الجو انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وتابع: "جيش الدفاع يظل ملتزما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، ولن يسمح بتنفيذ مخططات إرهابية من هذا النوع"، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن "جيش الدفاع منتشر في منطقة جنوب لبنان، وسيواصل العمل على إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل وقواتها".

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن الطيران الحربي أغار فجر اليوم على الحدود اللبنانية السورية شرقي البلاد، وشنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات بين منطقتي جنتا والشعرة على الحدود اللبنانية السورية الشرقية، بحسب مصدر أمني.