20 ألف شخص يشاركون في مظاهرات عيد العمال ببرلين وهامبورج

قالت الشرطة، اليوم الخميس، إن نحو 20 ألف شخص انضموا إلى مظاهرات يسارية في أكبر مدينتين في ألمانيا ، برلين وهامبورج، للاحتفال بيوم العمال العالمي.

وعلى عكس السنوات السابقة ، ظلت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير.

يشار إلى أن يوم العمال العالمي تأسس في عام 1890 كيوم للاحتجاج والتضامن مع الحركة العمالية.

ولا يزال تاريخا رئيسيا للتجمعات والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

وشارك نحو 10 آلاف شخص في "مظاهرة أول مايو الثورية" التي مرت عبر أحياء كرويتسبرج ونيوكولن في برلين، حسبما أفادت تقديرات الشرطة.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم الخميس، إن شخصا واحدا على الأقل أصيب في حادث إطلاق نار في حي كرويتسبرج في برلين. ولم يكشف المتحدث فلوريان ناث عن مزيد من التفاصيل.

وتعد كرويتسبرج مسرحا لمظاهرات كبيرة في اليوم العالمي للعمال كل عام، لكن الشرطة قالت إن الحادث وقع بعيدا عن مسار.

وانضم أكثر من 9000 شخص إلى ثلاث مظاهرات منفصلة نظمتها جماعات يسارية ويسارية متطرفة في مدينة هامبورج الساحلية الشمالية بحسب تقديرات الشرطة.

وقالت إن جميع المظاهرات كانت سلمية، حيث تم إطلاق الألعاب النارية في بعض الحالات.

كما انضم نحو 9000 شخص إلى مسيرة نظمها اتحاد نقابات العمال الألمانية، وانضم نحو 6500 شخص إلى احتجاج في برلين، حسبما أفاد الاتحاد.

في أماكن أخرى من ألمانيا ، اشتبكت جماعات اليمين المتطرف واليسار في يوم العمال.

واندلعت اشتباكات بين مجموعة يسارية وأنصار حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في موقع سابق لتعدين الفحم في مدينة دورتموند بغرب ألمانيا.