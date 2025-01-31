عدلي القيعي لـ الزمالك: من لا يريدك انساه «هذه سمة الكبار»

وجه عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم السابق رسالة للغاضبين من جماهير ومسؤولي ولاعبي الزمالك السابقين من انضمام المغربي أشرف بن شرقي لصفوف القلعة الحمراء هذا الشهر قادما من الريان القطري بصفقة انتقال حر.

قال القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" بقناة الأهلي مساء الخميس "من لا يريدك انساه، ولا تنشغل به أو تسعى خلفه، هذه سمة الأندية الكبيرة، لا تلتفت لما فاتها".

وأضاف "مندهش مما يقال أن الأهلي يلجأ للكباري من أجل ضم اللاعبين، رغم أن هذه الأندية تبيع لاعبيها وتجني من ورائهم الكثير من الأموال".

واستطرد "يعجبني كثيرا من يسأل من أين يأتي الأهلي بأمواله، فنحن نطالب منذ 8 سنوات باللعب المالي النظيف".

وأتم عدلي القيعي "من يسأل هذا السؤال، أتمنى أن يتضامن معنا في مطالبة اتحاد الكرة باللعب المالي النظيف".

وشدد عدلي القيعي في ختام تصريحاته "لا نهتم بالمكايدة بل تعاقدنا مع اللاعب لقيمة فنية يحتاجها الفريق ومدربه، ومارسيل كولر من الصعب أن يقتنع بأي لاعب، إضافة إلى ترحيب جماهيري، وهنا يبقى الدور على اللاعب".