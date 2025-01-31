سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود عدة أندية ترغب في التعاقد مع مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن أندية باناثينيكوس اليوناني ولانس الفرنسي وليجانيس الإسباني حاولت ضم مهاجم منتخب مصر على سبيل الإعارة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة نادي نانت الفرنسي قررت التراجع عن فكرة الموافقة على السماح بمغادرة مصطفى محمد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية كما كان مقررًا.

وأكدت الصحيفة أن تراجع نانت الفرنسي يأتي لأن العروض المقدمة إعارة وليست بيع، وكذلك بسبب تألق الدولي المصري ضد ليون في المباراة الأخيرة.

يُذكر أن المهاجم، مصطفى محمد، البالغ من العمر 27 عامًا شارك في 18 مباراة فقط هذا الموسم مع نادي نانت، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع هدفًا آخر.