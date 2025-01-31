شباب ورياضة الأقصر تختتم المقابلات الشخصية لمبادرة سفراء ضد الفساد في موسمها الثامن

اختتمت مديرية الشباب والرياضة في الأقصر، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء، المقابلات الشخصية للمتقدمين للمشاركة في المشروع القومي "سفراء ضد الفساد" في موسمه الثامن.

ويهدف البرنامج إلى غرس القيم المجتمعية الإيجابية بين النشء، وتعزيز دورهم في مواجهة الفساد والتصدي للأفكار المتطرفة، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة متنوعة تساعد على تحفيز المشاركين لإطلاق مبادرات مجتمعية بنّاءة.

كما يركز البرنامج على تأهيل مجموعة من النشء في مختلف محافظات مصر ليكونوا سفراء وميسرين، معتمدين على منهجية "التعلم عن طريق الأقران"، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.

من جانبه، أكد صلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أن البرنامج يواصل نجاحه للعام الثامن على التوالي، بهدف نشر ثقافة النزاهة والشفافية وترسيخ المبادئ الإيجابية داخل المجتمع، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين رسميًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة خلال الأيام المقبلة.