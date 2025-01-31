حرس الحدود يفوز على الجونة بهدف في الدوري

حقق فريق حرس الحدود فوزًا هامًا على حساب الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الـ11 من الدوري.

سجل هدف المباراة الوحيد عبد الرحمن جودة لاعب حرس الحدود في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، من كرة رأسية.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد حرس الحدود للنقطة الـ15 في المركز السابع بعد الفوز في 4 لقاءات والتعادل 3 مرات وتلقى 4 هزائم.

بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 6 في المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري، جمعها من الفوز بمباراة وحيدة والتعادل 3 مرات وتلقى 7 هزائم.