قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشراء جرينلاند "ليس مزحة"بسبب مخاطر احتمال وضع الصين لموارد على الجزيرة بما يهدد الأمن الأمريكي، وطرق الشحن القطبية لصادرات الطاقة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وحول إمكانية إجراء مناقشات بين ترامب والسلطات الدنماركية بشأن احتمالات شراء الجزيرة، قال روبيو:"إن هذه المحادثات ستحدث، لكن هذه ليست مزحة".

وتحدث روبيو في مقابلة مع برنامج "ذا ميجان كيلي شو" الذي بثته إذاعة "سيرياس إكس إم" اليوم عبر الإنترنت، وجدد اهتمام إدارة ترامب بقناة بنما.

وأضاف روبيو أن بكين قد ترسل شركات صينية لتأسيس عمليات على الجزيرة التي يمكن أن يستخدمها جيشنا ذات يوم، مضيفا أن هذا كان مبعث المخاوف أيضا في بنما.