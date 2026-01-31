توماس جوزيف يوقع روايته جريمة الثانوية العامة بجناح دار الشروق في معرض الكتاب

وقع الكاتب والروائي توماس جوزيف اليوم السبت روايته "جريمة الثانوية العامة"، والصادرة حديثا عن دار الشروق، وذلك بجناح دار الشروق رقم B 28 بقاعة 2 في معرض القاهرة للكتاب، ضمن لقاء مؤلف الذي تنظمه الدار خلال فعاليات المعرض.

وتفاعل العديد من القراء مع التوقيع داخل الجناح، كما حرص العديد من الكتاب على التواجد أثناء التوقيع، والتقاط الصور التذكارية مع توماس جوزيف، ومنهم الكاتب الصحفي توماس جورجيسيان، والكاتب والروائي محمد طرزي، والكاتب والروائي عبد الوهاب الحمادي، وغيرهم.



تدور أحداث الرواية خلف الضحكات الصاخبة في فناء المدرسة، حيث تتوارى كارثة غامضة تفتح الباب أمام تساؤلات ملحة: هل ما حدث مجرد حادث عابر، أم جريمة مدبرة بعناية وذكاء شيطاني؟ ومن خلال رحلة نفسية معقدة، تغوص الرواية في عوالم مراهقين تلوثت براءتهم، وعائلات أنهكتها الأسرار الدفينة.

يذكر أن فعاليات الدورة ال57 لمعرض القاهرة للكتاب لعام 2026 افتتحت يوم 21 من يناير، وتستمر حتى 3 من فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع.

وأُختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة، تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة في وجدان أجيال من الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعي.