رئيس العربي للمياه: يجب زيادة الجهود المبذولة في قضية توفير المياه

أكد الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه أنه يجب زيادة الجهود المبذولة وتشجيع تبادل المعارف والخبرات في قضية توفير المياه.

وقال أبوزيد -في كلمته خلال فعاليات مؤتمر أيام الأراضي والمياه الذي تعقده منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الأحد- إنه يجب السعي لتحقيق التنمية المستدامة، فهي مرتبطة بالأمن الغذائي الذي يعد من الأمور المهمة؛ بهدف زيادة المحاصيل بأقل كمية من المياه لتجنب الأزمة في المياه.

وأضاف أنه يجب إدارة الموارد المائية بشكل صحيح فكل ما انتجنا وقلت النزاعات والصراعات في بعض الدول، زاد الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الإنسان، بالإضافة إلى ضمان وجود مياه فهي من العوامل المهمة.

وأشار إلى ضرورة تطوير رؤى فعالة لضمان وجود المياه للجميع فيجب ترجمة الرؤية للتنفيذ على أرض الواقع وهذه المهمة التي يضطلع بها المركز العربي للمياه لتشجيع التعاون بين الجهات المعنية بالمياه، وبهذا الشأن هناك بعض الحلول المبتكرة مثل تبني الإدارة المستدامة للمياه وزيادة إنتاجية المياه والتوسع في إدارة المياه ودعم الاقتصاد الأخضر ودعم تطوير المياه العابرة للمياه والشفافية وفاعلية التكلفة والتأمين المائي والتنسيق والتعاون بين الدول.

وأوضح أبوزيد أننا يجب أن نركز على الأمن المائي، ودعم استراتيجية تعاونية لدعم البلدان في توفير المياه وإنتاج محاصيل موفرة للمياه.

وأكد أنه بات واضحًا أن المياه تقع في لب التنمية المستدامة فهي قضية متقاطعة، حيث يجب أن ترتبط بالتنمية البيئية لمواجهة التحديات المائية.