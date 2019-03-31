مصدر أمني عراقي: مقتل ضابط وعنصر من الحشد العشائري جنوب تكريت

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، أمس السبت، مقتل ضابط شرطة وعنصر من الحشد العشائري، وإصابة آخر في هجوم شنه عناصر تنظيم داعش جنوب تكريت (170 كيلومترا شمال بغداد).

وقال العقيد محمد خليل البازي إنه "تم قتل الرائد عباس عبدالله أمر فوج لواء المغاوير الخامس شرطة اتحادية ومقاتل في الحشد العشائري وإصابة آخر بجروح في قاطع يثرب منطقة المزاريع جنوب شرقي قضاء بلد (80كيلومترا شمال بغداد) في هجوم شنه عناصر داعش أثناء تجوالهم في منطقة البرية"، موضحًا أن قوات الأمن في القاطع طوقت المنطقة بحثًا عن الفاعلين.

وتشهد مناطق عديدة في محافظة صلاح الدين، عمليات تنفذها خلايا تنظيم داعش النائمة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.