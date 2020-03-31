تحدث عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي عن الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي بشأن انتهاء تعاقدهما بنهاية الموسم الجاي.

قال القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "ننتظر رد عاشور على العرض المقدم له من قبل مجلس الإدارة بشأن الاعتزال بين جدران الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي مع التكفل بإقامة مهرجان لاعتزاله وخوض فترات معايشة في أوروبا وكذلك فرصة للعمل بقناة النادي".

وأضاف عدلي "كان يجب ألا نقدم له هذا العرض إلا بعد معرفة موقفه وقراره".

وانتقل عدلي القيعي للحديث عن أحمد فتحي مضيفا "بإذن الله فتحي سيفكر بطريقة سليمة ويجدد تعاقده معنا، هذا الأمر سيكون في مصلحته".

وأتم تصريحاته "الأهلي يهمه كل نجومه ولاعبيه لأن المشوار بين النادي وأبنائه يستمر طوال العمر وليس فترة الملعب فقط".