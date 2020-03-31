شعبة الحاصلات الزراعية تطالب التجارة بفترة سماح 15 يوما لتصدير البقوليات المتعاقد عليها

طالب أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بفترة سماح لمدة 15 يوما للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها للخارج لتوفيق اوضاع المصدرين.

وأوضح ادريس في تصريحات صحفية، اليوم الأثنين، ان عدد كبير من المصدرين للحاصلات الزراعية بالفعل لديهم اتفاقات وتعاقدات مع الدول الخارجية، وهناك بضائع في الموانيء بالفعل تم شحنها قبل صدور قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف تصدير البقوليات.

واشار الي ان هناك تبادل بين مصر وبين شركات من الاتحاد الاوروبي حيث تستورد مصر منهم بعض السلع الاستراتيجية مثل الفول والعدس والذي تبلغ نسبته حوالي 90%من الاستهلاك المحلي وتصدر لهم سلع غير ضرورية مثل الفاصوليا البيضاء، خاصة ان الشعب لمصري غير مستهلك للفاصوليا البيضاء.