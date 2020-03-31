معهد روبرت كوخ يتوقع زيادة معدل الوفيات إثر الإصابة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، أنه يتوقع زيادة معدل الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر، اليوم الثلاثاء، إن المعدل يبلغ حاليا في ألمانيا 8ر0 بالمئة، واستدرك مردفا: "ولكن الإخطارات بحالات الوفاة يكون بها تأخير في الوقت، الأشخاص لا يموتون إلا بعد مسار مرضي معين".

وتابع فيلر قائلا: "للآسف لدينا حاليا حالات في مراكز الرعاية ودور المسنين، إننا مضطرون للتسليم بأن معدل الوفيات سوف يزداد بناء على ذلك".

يُذكر أن معدل الوفيات المبني على الحالات المسجلة يقل في ألمانيا حتى الآن بشكل واضح عن المعدل في الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ إجمالا 6ر7 بالمئة تقريبا.

ويرى فيلر أن السبب وراء المعدل الذي لا يزال معتدلا حتى الآن بألمانيا يرجع إلى كثرة عدد الاختبارات المبكرة التي تم إجراؤها، موضحا أنه لهذا السبب تم تسجيل عدد كبير من الحالات البسيطة في ألمانيا التي لا تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف أنه حتى الآن يبلغ متوسط عمر المصابين في ألمانيا 47 عاما، ويتم إجراء الاختبار لنحو 350 ألف شخص في ألمانيا أسبوعيا، قائلا إنه لا يمكن إجراء مزيد من الاختبارات التقليدية في الوقت الحالي.