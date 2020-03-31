 كندا ترصد ملياري دولار لشراء المعدات الطبية لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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كندا ترصد ملياري دولار لشراء المعدات الطبية لمواجهة كورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:41 م

رصدت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، ملياري دولار لشراء لوازم طبية في الأسابيع المقبلة، في إطار جهودها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وكشف ترودو - خلال مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا - عن توقيع اتفاقيات مع ثلاث شركات لشراء أجهزة التنفس الصناعية والكمامات الطبية وأدوات فحص الكشف عن الفيروس وغيرها من المستلزمات الطبية.

وأضاف ترودو أن كل هذه المعدات ستكون متوفرة في غضون أسابيع قليلة، خاصة مع تجاوب ثلاثة آلاف شركة مع نداء الحكومة.

ووقعت أوتاوا على اتفاق نوايا مع خمس شركات أخرى لتوفير هذه المعدات، كما قال رئيس الحكومة.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت قبل نحو أسبوعين عن خطة لتقديم الدعم المالي للشركات التي تغير نشاطها لإنتاج المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعية والألبسة الطبية الواقية، ومساعدة الشركات التي تنتج هذا الطراز من المعدات.


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