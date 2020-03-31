 ألمانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 550 حالة والمصابين إلى أكثر من 62 ألف - بوابة الشروق
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ألمانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 550 حالة والمصابين إلى أكثر من 62 ألف

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:08 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:08 ص


أعلنت ألمانيا اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 62 ألفًا و500 حالة، فيما قفز عدد الوفيات إلى 550 شخصًا.

وذكر صحيفة (بيلد) الألمانية على موقعها الإلكتروني أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لاحتواء الفيروس كما حذر المتحدث باسم الحكومة الألمانية -في وقت سابق- من أن الفيروس ينتشر بوتيرة سريعة، لدرجة تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.

وتفرض ألمانيا قيودًا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، حيث قامت بإغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.

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