هشام عز العرب فى رسالة لموظفي البنك التجاري الدولي: أنتم أبطالنا الحقيقيون اليوم وكل يوم

وجه هشام عز العرب رئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى – مصر الشكر لجميع العامليين بالبنك والقطاع المصرفى وذلك لتفانيهم فى العمل فى ظل الظروف الصعبة التى يمر العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال عز العرب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": يفخر مجلس إدارة البنك التجارى الدولى بجميع العامليين بالبنك اكثر مما هم عليه جراء التزامهم وتفانيهم فى العمل تاركيين عائلاتكم ومنازلكم، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يقدر حس المسئولية لديهم.

وشكر رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى موظفيه لحرصهم على تميكن عملاء البنك من كبار السن للوصول إلى مدخراتهم بسهولة وأيضا مساعدة الشركات فى تحريك الاموال لدفع رواتب واجور موظفيهم دون تأخير.

واستطرد: أشكر الموظفين لدعمهم للمؤسسات والشركات الكبرى فى تأمين احتياجاتها المالية لتوفير منتجاتها للجهور والوفاء بالتزاماتها المالية دون تاخير ، وأيضا نشكر حرصكم على التخفيف عن عملائنا بابتسامة لطيفة تخفي ورائها عناء حقيقي.

وتابع : "بقلوب صادقة، نشكركم جميعا ، لأنكم ببساطة انتم أبطالنا الحقيقيين اليوم وكل يوم، تبقى عجلات اقتصادنا تتقدم بخدمة عملائنا".