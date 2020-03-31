أعلنت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على موقع فيسبوك، عن إتاحة الفيلم الوثائقي "جلد حي" إخراج فوزي صالح، حتى يوم 6 أبريل على موقع ڤيميو، ليكون الفيلم الخامس الذي تشاركه سينما زاوية مع جمهورها لتشجيع ومساندة الناس في فترة العزل الاجتماعي، بعد فيلم "جاي الزمان" إخراج دينا حمزة، والذي يستمر حتى يوم 1 أبريل عبر موقع ڤيميو، وفيلم "ظلال" إخراج ماريان خوري، ومصطفى حسناوي، والذي يتاح عرضه مجانا حتى اليوم، وكانت قبله أعلنت عن فيلمين انتهى عرضهما 24 مارس الجاري هما؛ الفيلم الوثائقي "ميل يا غزيل" للمخرجة إليان الراهب، وفيلم "يا عمري" للمخرج هادي زكّاك.

كانت سينما زاوية أعلنت تعليق نشاطها إلى أجل غير مسمى، إلا أنها في الوقت نفسه رفعت شعار جديد هو "اتفرج وخليك في البيت"، حيث أعلنت عن عروض يمكن للجمهور أن يشاهدها أونلاين من المنزل.

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على موقع فيسبوك: "عارفين إن القعدة في البيت حالياً هي الخيار الصح ولكن برضو عارفين إن أكيد ممكن تحسوا بالملل وعلشان كده في الفترة اللي جاية هنشارك معاكم أفلام متاحة مجاناً للمشاهدة أون لاين".

يذكر أن فيلم "جلد حي" يقدم في 48 دقيقة حكايات إنسانية لأطفال يعملون في دباغة الجلود بمدينة القاهرة، لنتعرف على الظروف المعيشية اللاإنسانية التي يحياها سكان وعمّال المدابغ.