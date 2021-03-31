أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا في تونس لأول مرة منذ ستة أسابيع

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كشف آخر تحديث لوزارة الصحة في تونس الثلاثاء عن إصابة 1002 شخص بفيروس كورونا لأول مرة منذ أسابيع، ووفاة 28 خلال 24 ساعة.

وهذا أعلى عدد من الإصابات اليومية تسجله تونس منذ ستة أسابيع حيث كانت آخر مرة تخطى فيها عدد الإصابات اليومية عتبة الألف يوم 13 فبراير الماضي بـ1049 إصابة بالفيروس.

وبعد فترة شهد فيها الوضع الوبائي في البلاد استقرارا في فبراير وفي مارس عاود معدل الإصابات اليومية الصعود تدريجيا وبلغ نحو 900 إصابة في اليوم في عطلة نهاية الأسبوع، يومي السبت والأحد.

ويرقد في المستشفيات 2021 مريضا حاملا للفيروس إلى جانب 300 يرقدون في أقسام الرعاية المركزة.

وحذر عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الهاشي الوزير في وقت سابق من موجة ثالثة مع ظهور إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة سريعة الانتشار.

وبدأت تونس حملة تطعيم متأخرة يوم 13 من الشهر الجاري. وتسابق السلطات الزمن لتطعيم أكبر عدد ممكن بهدف تحصيل مناعة جماعية.

وقال وزير الصحة فوزي مهدي إن الهدف هو الوصول إلى تطعيم ثلاثة ملايين شخص بنهاية يونيو لكن تحوم شكوك بشأن تحقيق هذا الهدف.