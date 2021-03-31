قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لكل قطاعات التنمية ومن بينها قطاع الزراعة، الذي يمثل أهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف خلال لقاء مباشر لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الدولة عملت على تحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين وهما زيادة المساحة المزروعة من خلال إدخال مساحات جديدة للقطاع، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية لوحدة الأرض.

وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل طفرة كبيرة، لما سيضيفه من توسع أفقي في مساحات الأراضي المزروعة وكذلك تعظيم إنتاحة الأرض، مشيرًا إلى تطبيق أعلى المعايير العلمية الحديثة في الزراعة.

وأشار إلى نقل 5 ملايين مزراع إلى مشروع الدلتا الجديدة، فضلًا عن توفير فرص عمل أخرى لكثير من المواطنين، موضحًا أن المشروع بدأ تنفيذه من بداية توجيهات الرئيس به.

ولفت إلى تواجد المشروع على محور الضبعة الذي يربط القاهرة بالساحل الشمالي الغربي، إضافة إلى أنه يقع بالقرب من الموانئ ما يسهل من عملية التصدير، ذاكرًا أن وزارة الزراعة بالتعاون مع الجامعات المصرية حصرت وصنفت أراضي المنطقة لدراسة المحاصيل التي يمكن زراعتها.

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