أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن إعطاء 2.44 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ127 ألفا و773 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.28 مليون، والوفيات إلى 16 ألفا و657.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و4 أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.