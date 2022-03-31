محافظ الفيوم يشارك الأطفال فرحتهم ويكرّم المتفوقين دراسيا وحفظة القرآن

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 100 طفل يتيم من مختلف مراكز وقرى المحافظة فرحتهم، وقام بتكريم المتفوقين دراسياً وحفظة القرآن الكريم منهم، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بنادي قارون الرياضي، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة.

قدم محافظ الفيوم شكره للقائمين على الحفل، معرباً عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية ورسم البهجة على وجوه الأطفال الأيتام، مشيراً أن مشاركتهم فرحتهم تخفف أعباء ومتاعب العمل، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر جميعاً وأهالي محافظة الفيوم بالخير واليمن والبركات.

وأكد "الأنصاري" أهمية المشاركة المجتمعية في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء وغير القادرين، وكذا رعاية الأطفال الأيتام والمساهمة في توفير الدعم اللازم لتجهيز العرائس غير القادرات، وهو ما أمرنا به ديننا الحنيف، مشيراً أن الاحتفال بيوم اليتيم يجسد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بكافة أبنائها، ويمثل فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

وعقب ذلك، قام محافظ الفيوم بتسليم المبالغ المالية لعدد 5 عرائس يتيمات، وتسليم شهادات تقدير ومبالغ مالية لعدد 5 أطفال من المتفوقين دراسياً وحفظة القرآن الكريم، كما قام بتكريم السيدة مها أحمد عثمان، إحدى الأمهات المثاليات اللاتي تم ترشيحهن بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي.

فيما أشار مدير جمعية الأورمان بالفيوم، أن الحفل يتضمن إقامة يوم ترفيهي لعدد 100 طفل من الأطفال الأيتام الذين تم اختيارهم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتسليم وجبات غذائية، ولعب أطفال، وأطقم ملابس لجميع الأطفال المشاركين بالاحتفالية.