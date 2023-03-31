تموين دمياط: ضخ 50 طن أرز أبيض فاخر بمعارض أهلا رمضان

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، ضخّ أكثر من 50 طنا من الأرز الأبيض الفاخر، وبسعر 15 جنيها للمستهلك، وذلك في معارض "أهلًا رمضان" المنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة، كما شنّت مديرية التموين بدمياط، حملات رقابيّة مشدّدة على الأسواق والمخابز المنتشرة بالمحافظة.



وأسفرت الحملات عن تحرير 234 محضرًا للمخالفين، للمعايير واشتراطات السلّامة الصحيّة، وذلك خلال هذا الأسبوع من شهر مارس الجاري.



وأوضح علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في بيان له اليوم الجمعة، أن حملات المديرية متواصلة على مدار الأسبوع، وأسفرت الحملات عن تحرير 234 محضرا منها، 38 مخالفة في المخابز البلدية، لإنتاج خبز ناقص الوزن، أو غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى 194 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامّة، والبيع بأزيد عن السعر الرسميّ، وعرض سلع غذائيّة منتهية الصلاحيّة.



وأضاف وكيل تموين دمياط، أنّ حركة الحملات الرقابيّة أسفرت عن التحفّظ على 47 كيلو جرام من اللحوم، بالإضافة إلى 27 كيلو من الجمبري لا تصلح للاستهلاك الآدميّ، مشيرًا إلى عرض المخالفّين على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحضر الخاص، رقم 9431 جنح كفر سعد في محافظة دمياط.



وأكّد وكيل تموين دمياط، حرص مديرية في محافظة دمياط، بتكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها، ومكافحة الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على الإدارة بعدم ادخار الجهد في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز، والتأكد من توافر السلع الغذائيّة للمواطنين بأسعار مخفضة.



وأشار إلى أن المتابعة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، للتأكد من التزام المخابز بتوفير الخبز، بالمواصفات والموازين المقررة، والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق، لمحاربة الجشع والتدليس، والمغالاة في الأسعار، لرفع الأعباء عن المواطنين.