الصحة العالمية: أكثر من مليون شخص يعانون من تحديات كبيرة بمجال الصحة

قال الدكتور سيفيرين زيلاندر، ممثل منظمة الصحة العالمية في موزمبيق إن أكثر من مليون شخص في 8 مقاطعات بالبلاد يعانون من تحديات كبيرة في مجال الصحة؛ حيث يواجه السكان خمس حالات طوارئ تعطل المجتمعات وأنظمتها الصحية وتأثيرها على البلاد هائل وتشمل الكوليرا والفيضانات وآثار الإعصار فريدي وشلل الأطفال وفيروس كورونا.

ولفت زيلاندر - في مؤتمر صحفي عبر الفيديو في جنيف اليوم الجمعة - إلى أن حوالي 163 مرفقا صحيا في مسار دمار الإعصار قد تضرر مما عرض للخطر الوصول إلى الرعاية الصحية الروتينية، منوها إلى أن إعصار فريدي دمر أكثر من 132 ألف منزل وشرد 184 ألف شخص.

وقال زيلاندر إن الفيضانات التي سببها النمط الغريب للإعصار والذي ضرب البلاد مرتين خلال أيام جعل من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي تحديا ويتم الإبلاغ عن حالات متزايدة للإصابة بالكوليرا.

وحذر مسؤول منظمة الصحة من أن عدد حالات الملاريا سيرتفع بشكل كبير في الأسابيع المقبلة كما سيرتفع معدل سوء التغذية المرتفع بالفعل.