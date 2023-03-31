يرى رولاني موكوينا مدرب صن داونز الجنوب أفريقي أن فريقه لديه القدرة على تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وفي المؤتمر الصحفي السابق لمباراة فريقه التي تقام السبت ضد القطن الكاميروني في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال، قال موكوينا الذي تأهل فريقه بالفعل إلى دور الثمانية، إن الفوز بدوري الأبطال بالتأكيد هدف وطموح للفريق الجنوب أفريقي.

وأضاف موكوينا: "نعم في كل مرة بالتأكيد لدينا نفس الطموح، وإذا كنت غير واثق في فريقي فلست استحق أن أكون في منصبي".

وتابع: "لكن الأمر لا يتعلق فقط بالقدرة والطموح، لأن هناك أندية أخرى قوية ولديها نفس الشغف ومواهب عديدة في صفوفها، فهناك مثلا الرجاء، الذي لم يفز باللقب منذ 1999 مع ذلك يتواجد كثيرا في الأدوار النهائية".

وواصل المدرب: "أيضا الأهلي والوداد كم رأينا تواجدهما في هذه المراحل الحاسمة من البطولة".

وأضاف قائلا: "نعم لدينا الرغبة في الفوز لكن لسنا مهووسين بالفكرة".