ضبط 100 إسطوانة غاز خلال حملة تموينية بالمحمودية

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.



وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بقيادة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية بناحية مركز المحمودية أسفرت عن ضبط 100 إسطوانة غاز منزلي قام أحد الأشخاص بتجميعها بطرق غير مشروعة لإعادة بيعهم في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.