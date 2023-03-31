يحتوي الزبادي على الكثير من الفوائد الصحية التي تساعد على الهضم والحفاظ على رطوبة الجسم، لذلك يجب إدراجه في النظام الغذائي اليومي، خاصة بعد وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك، حتى يكون الصيام أسهل قليلا.



فيما يلي مجموعة من المعلومات حول بعض فوائد الزبادي بعد وجبة السحور خلال شهر رمضان:



1) الزبادي غني بالفيتامينات والخميرة الطبيعية المفيدة للجسم؛ ما يساعد في القضاء على المضاعفات الصحية التي قد تنجم عن الصيام.



2) الزبادي غني بالبروتين، ما يبقيك نشيطًا ويقلل من التعب والكسل طوال اليوم.



3) يعد الزبادي من أهم الأطعمة المرطبة للغاية، لاحتوائه على الكثير من الماء، ما يقلل العطش.



4) يميل معظم الناس لتناول الكثير من الحلويات في ليالي رمضان، ما يعرض الأسنان للخطر، ولكن الزبادي يحمي الأسنان من التسوس ويزيل رائحة الفم الكريهة.



5) يحتوي الزبادي على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يخفض الصوديوم والملح في الجسم.



6) يحفز البكتيريا الصحية؛ ما يساعد على الهضم ويقلل من الانتفاخ.