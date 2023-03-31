توفيق عبد الحميد يعتذر لـ لوسي: ضربتها بالقلم في كناريا وابنها كرهني

رد الفنان توفيق عبد الحميد على تصريحات الفنانة لوسي الأخيرة، بعد أن تحدثت عن تعرضها للضرب والإصابة منه في مسلسل كناريا وشركاه، وكرر اعتذاره لها للمرة الثانية، مؤكدًا أنه لم يقصد إيذاءها.

وكتب توفيق عبد الحميد منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: أنا فعلا ضربتها مرتين فى مسلسل كناريا وشركاه، مرة قلم على وشها لإصرار عم إسماعيل عبد الحافظ أنه لن يقبل بغير قلم حقيقي، وأنا كنت رافض وحذرتها، وهي طلبت أن أضربها قلم حقيقي وحصل، ورقدت بعدها 3 أيام.

وتابع توفيق عبد الحميد: أما البوكس اللي جه في دماغها وفتحها وعملت خياطة جراحية فيه، فده كان خطأ غير مقصود، وكان السبب حركة غلط منها، أدت إلى هذه الواقعة، وطبعًا رقدت فيها أسبوع.



وأضاف توفيق عبد الحميد: هى فنانة حقيقية وشديدة الحماس، وحقيقي استمتعت بالعمل معها، ومعلش أنا بكرر اعتذاري تاني ليها ولابنها، لأنه كرهني في هذا العمل، لأني ضربت مامته مرتين، وراحت المستشفى بسببي، وأذيتها بس أنا زرتها في المستشفى، واعتذرت لها، وقعدت جنب راسها مش تحت رجلها.