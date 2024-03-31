نتنياهو يخضع لعملية جراحية تحت التخدير الكامل الليلة بعد اكتشاف إصابته بـ فتق

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعملية جراحية مساء اليوم الأحد، تحت التخدير الكامل في مستشفى هداسا، بعد أن كشف فحص سابق عن إصابته بـ فتق.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إن إصابة نتنياهو، بالفتق اُكتشفت خلال فحص روتيني أجراه مساء السبت.

وأشار إلى أن «الأطباء بعد التشاور قرروا إجراء العملية الجراحية لنتنياهو مساء الأحد، تحت التخدير الكامل».

وبحسب مكتب نتنياهو، سيشغل نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، منصب رئيس الوزراء خلال تلك الفترة.

وذكرت مصادر مقربة من نتنياهو أنه لم يشعر بأي ألم، وأنه تم اكتشاف المشكلة الطبية خلال فحص روتيني مساء السبت.

وقال موقع «ynet»، إن «الجراحة التي سيجريها مدير قسم الجراحة في مستشفى هداسا عين كارم في القدس ألون بيكارسكي، تتطلب فترة نقاهة لمدة يوم واحد على الأقل».

ولحين إجراء الجراحة، يواصل نتنياهو جدول أعماله، وإلى جانب الاجتماع مع عائلات الجنود المحتجزين لدى المقاومة في غزة، فمن المتوقع أن يشارك رئيس الحكومة الإسرائيلي باجتماع مجلس الوزراء المصغر «الكابينت».