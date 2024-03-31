طائرة متجهة إلى سان فرانسيسكو تعود إلى فرانكفورت بسبب رائحة كريهة منبعثة من المرحاض

اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز، كانت في طريقها إلى مدينة سان فرانسيسكو، إلى العودة مرة أخرى إلى مدينة فرانكفورت الألمانية بعد انبعاث رائحة كريهة على متن الطائرة بسبب مشكلة في صيانة أحد المراحيض.

وأفاد تقرير لمحطة "آر تي إل" على الإنترنت بفيضان مرحاض واحد على الأقل من مراحيض الطائرة التي مضى على تصنيعها سبعة أعوام. وذكر ركاب أن محتوى صهريج المرحاض تم دفعه لأعلى وتدفق إلى مقصورة الركاب.

وأكدت شركة الطيران لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، عودة الرحلة يو ايه 59 إلى فرانكفورت أول أمس الجمعة (الجمعة العظيمة) بسبب مشكلة صيانة في المرحاض، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وأضافت أن الركاب أقاموا ليلة في فندق في فرانكفورت وتمكنوا من التوجه إلى سان فرانسيسكو في اليوم التالي على متن طائرة أخرى.

وبدوره، أكد مطار فرانكفورت عودة الطائرة، لكن مدير إدارة النقل قال إنه لا يعرف سبب العودة.