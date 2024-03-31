ضبط متهم وسيدة بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى

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ألقت مباحث الآداب القبض على شخص اشترك مع سيدة، بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول»بالترويج عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بإستعداده وإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وقالت الداخلية في بيان مساء اليوم السبت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالإسكندرية، وبحوزتهما 2 هاتف محمول «بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى» ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

وأضافت: «يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب».