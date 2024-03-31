شهد المركز الثقافي بطنطا سهرة رمضانية جديدة ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة الغربية، احتفالا بالشهر الكريم ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمن الحفل عروضا فنية مشتركة لفرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، وفرقة الأطفال بقيادة المخرجة رنا بركات.

وقدمت الفرقتان باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المأخوذة من بعض الأغاني، والمسرحيات والمسلسلات والأفلام المصرية بعد إعادة تجديدها على مستوى الموسيقى، والتوزيع، وتقديمها في صورة مسرحية مبسطة، كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية ذات الطابع الرمضاني.

من أبرز الاستعراضات المقدمة "بكار، فطوطة، بوجي وطمطم، ألف ليلة وليلة، الراجل ده هيجنني، جيران الهنا، وسكر قراقيش"، وغيرها.

كما قدمت الفرقة قوالب فنية جديدة كالأعمال الإذاعية منها "برنامج أبلة فضيلة، ظاظا وجرجير والكاميرا الخفية"، إلى جانب بعض تترات المسلسلات العربية الشهيرة منها المال "والبنون، وأرابيسك".

واختتم الحفل بفقرة غنائية تضمنت عدة أغنيات دينية وتراثية منها سلام الله يا طه، رمضان جانا، وأوبريت الليلة الكبيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واستمرارا للفعاليات المقدمة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، قدمت فرقة محمد فوزي للموسيقى العربية عرضا فنيا بقيادة الفنان محمد الحداد، تغنت خلاله بمجموعة مميزة من الأغنيات منها خيوط من نور تجمعنا، مرحب يا هلال، وحوي يا وحوي، وهاتوا الفوانيس، بجانب فقرة بعنوان "ميدلي مسلسلات رمضان" تضمنت تترات "هوانم جاردن سيتي، أمر واقع، الليل وآخره، ليالي الحلمية، زيزينيا، وإمام الدعاة".

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة" "كريمة" في 14 محافظة.