طرحت أمريكا على إسرائيل مقترحا بديلا لاجتياح رفح في جنوب قطاع غزة.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، طرح على نظيره الإسرائيلي هيرتسي هاليفي شن غارات دقيقة على رفح، وإنشاء غرفة تحكم مشتركة للتنسيق بشأن العمليات.



ويشمل الاقتراح عزل مدينة رفح جنوب غزة.



وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن براون أكد لنظيره الإسرائيلي أن واشنطن لن "تقبل" بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في رفح، في حالة تنفيذ توغل بري، بعد استشهاد آلاف المدنيين في شمال ووسط قطاع غزة.



وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها «مناطق آمنة» لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمستشفيات.



واليوم تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما تتركّز الكثافة السكانية في الأحياء الممتدة من وسط المدينة ‏حتى غربها.