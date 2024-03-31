متحدث الري لـ الشروق: ماسورة مخالفة وراء حادث قطع جسر ترعة السويس في عين غصين بالإسماعيلية

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة دفعت بمعداتها- على الفور- للتعامل مع حادث قطع جسر ترعة السويس بمنطقة عين غصين في محافظة الإسماعيلية.



وأوضح غانم، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الحادث وقع نتيجة لإقدام أحد المواطنين على تركيب ماسورة لمياه الري بالمخالفة على ترعة السويس (عند الكيلو 10).



وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أن القطع بطول 20 مترًا في جسر ترعة السويس بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدي.



وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاندفاع المياه ناحية الأراضي والمنازل المحيطة بموقع الحادث في منطقة عين غصين بالإسماعيلية.



وأشارت وزارة الري، في بيان اليوم الأحد، إلى التنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل ومحافظة الإسماعيلية، تحت مظلة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الري، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة.



كما أكد البيان الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع، فيما خفضت الوزارة مناسيب المياه بترعة السويس.