وزيرة الداخلية الألمانية تسعى لتوفير حماية أفضل للنساء من العنف المنزلي

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن مبادرة لحماية أفضل للنساء من العنف.

وقالت فيزر لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "إن العواقب الجنائية وحظر الاتصال بين مرتكبي الجرائم والنساء المتضررات ليس كافيا. نحن بحاجة إلى المزيد من الإجراءات بعيدة المدى حتى يتوقف مرتكبو الجرائم عن سلوكهم العدواني ويتغيروا بالفعل".

وتابعت الوزيرة: "يجب على أي شخص ممنوع من دخول المنزل أو من الاقتراب من المرأة المعنية أن يشارك في إجراءات إلزامية لمنع العنف". وأي شخص يخفق في القيام بذلك سينال عقوبات صارمة.

ومن المقرر أن تناقش فيزر هذا الأمر مع وزير العدل الألماني ماركو بوشمان.

وأضافت "كل أربع دقائق، تقع امرأة في ألمانيا ضحية للعنف على يد شريكها أو شريكها السابق. وكل ثلاثة أيام، تقتل امرأة على يد شريكها أو شريكها السابق".

يشار إلى أنه في النمسا، يجب على من يرتكب جريمة العنف الممنوع من الاتصال أن يقوم بزيارة أحد مراكز المشورة لمنع العنف في غضون خمسة أيام. ويجب أن تتم الاستشارة خلال 14 يوما وتستمر لمدة ست ساعات على الأقل.

ويمكن أن يؤدي انتهاك هذا الأمر إلى غرامة تصل إلى 5 آلاف يورو أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أسابيع.