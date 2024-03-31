مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي

أفاد مراسل فضائية «الجزيرة»، باستهداف قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.



وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى شهداء الأقصى أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.





استهداف خيمة صحفيين داخل مستشفى شهداء الأقصى…

حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/ZzTqlmdMuG — Dr. Abdallah Mohammed (@jjjjwza) March 31, 2024



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى».



وأدان في بيان بأشد العبارات هذه المجزرة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمواطنين، داعيًا كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الفظيعة.



وحمّل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، كونهم يقدمون الدعم العسكري والسياسي للاحتلال ويعطونه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين.



وطالب المنظمات الدولية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الحرب العدوانية، مناشدًا حماية المستشفيات من جرائم الاحتلال.





