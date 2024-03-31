ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء إلى 137 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد صحفي فلسطيني في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان اليوم، باستشهاد الصحفي عبدالوهاب عوني أبو عون في قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 137 منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الشهداء من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".