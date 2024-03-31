مقتل شخصين في تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا

لقي شخصان حتفهما، عندما تحطمت طائرة ذات محرك واحد، أثناء محاولتها للهبوط في مدينة "تروكي" بولاية "كاليفورنيا"، أمس السبت، بالتوقيت المحلي، طبقا لما ذكره مسئولون بالمطار المحلي ومسئولون آخرون بوكالات إنفاذ القانون.

وطبقا لموقع "فلايت أوير" المعني بتتبع الطائرات، فقد أقلعت الطائرة "داهر تي.بي.إم 900" من "دنفر" في كولورادو، بعد ظهر أمس السبت، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأحد.

وقالت الشرطة في بيان، إن الطائرة تحطمت حوالي الساعة السادسة و38 دقيقة مساء "بالقرب من منطقة جلينشاير درايف وأوليمبيك بوليفارد" وهو مفترق طرق شمال غرب مطار "تروكي تاهوي".

وذكر مسئولو المطار أنه من المتوقع أن يصل محققون من إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل إلى موقع الحادث صباح اليوم الأحد.