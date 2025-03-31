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جددت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمعظم مناطق مدينة خان يونس في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر يوم الاثنين، إلى نحو اثنين وثلاثين شهيدا.

وارتقى ستة شهداء جراء استهداف الاحتلال تجمعا لمواطنين أمام منزلهم بالقرب من مخبز الحلو في مدينة خان يونس، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما ارتقى ثلاث شهداء جراء قصف في عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى شهيدان ومصابون جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد في ساعات الليل فقط ٢١ فلسطينيا وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية طالت عدة شقق سكنية في المدينة.

واستشهد تسعة فلسطينيين إثر قصف شقة سكنية في مدينة حمد بمدينة خان يونس مساء أول أيام العيد.

كما استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على شقق سكنية بمنطقة جورة اللوت بمدينة خان يونس.

وفي غارة ثالثة، استشهد أربعة فلسطينيين غربي خان يونس، كما استشهد اثنين آخرين في قصف منزل على منطقة واد صابر في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

ووسط قطاع غزة، ارتقى شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي على بلدة السوارحة غربي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة آخرين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف شرقي قرية المصدر وسط قطاع غزة، وشهيد رابع في مخيم المغازي.

وسقط شهيدان ومصابون إثر قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

واستشهد اثنين وأصيب آخرون إثر قصف لطائرات الاحتلال شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.