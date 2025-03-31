شهدت ساحة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، وقفة احتجاجية حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين عقب صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

وأكد المشاركين على رفض التجهير، كما تم رفع العديد من اللافتات التى تحمل عبارات مختلفة منها فلسطين عربية، لا لا للتهجير، كلنا معاك ياريس، التهجير خط أحمر، نعم لتعمير غزة.

كما أكد المحتجون دعمهم الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، مشددين على رفضهم القاطع لعمليات التهجير، والتأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.