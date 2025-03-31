 نرفض التهجير.. وقفة لدعم القضية الفلسطينية عقب صلاة عيد الفطر في الإسكندرية - بوابة الشروق
الإثنين 31 مارس 2025 8:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

نرفض التهجير.. وقفة لدعم القضية الفلسطينية عقب صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

محمد صابر
نشر في: الإثنين 31 مارس 2025 - 8:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 مارس 2025 - 8:14 ص

شهدت ساحة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، وقفة احتجاجية حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين عقب صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

وأكد المشاركين على رفض التجهير، كما تم رفع العديد من اللافتات التى تحمل عبارات مختلفة منها فلسطين عربية، لا لا للتهجير، كلنا معاك ياريس، التهجير خط أحمر، نعم لتعمير غزة.

 

كما أكد المحتجون دعمهم الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، مشددين على رفضهم القاطع لعمليات التهجير، والتأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك