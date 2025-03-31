الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون وسط إسرائيل

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمينة (الحوثيون) اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي من نوع "ذوالفقار".



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومته العزيزة المجاهدة، استهدفت القوة الصاروخية بعملية عسكرية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار"، مشيرا إلى أن "العملية حققت هدفها بنجاح".



وأضاف سريع: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية ومن خلال هذه العملية فشل العدوان الأمريكي في منع اليمن من استمرار عملياتِه الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم وأن عشرات الغارات اليومية لن تثني القوات المسلحة عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية وستواصل بعون الله عملياتها ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بالعثور على جزء من محرك صاروخ اعتراضي من منظومة "ثاد" الأمريكية في الظاهرية جنوب الخليل، لافتة إلى أنه اليوم، كما كان الحال يوم الخميس، شارك الأمريكيون أيضا في عملية الاعتراض.



وقال الجيش الإسرائيلي صباحا إن سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من اليمن، مشيرا إلى أنه "قد تم اعتراض الصاروخ قبل ان يخترق الأجواء الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".